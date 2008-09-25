Бразильских футболистов заставят худеть штрафами

Новый главный тренер бразильского футбольного клуба "Васку да Гама" Ренато Гаучо ввел систему штрафов для игроков, имеющих лишний вес. Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на AP. По словам Гаучо, он знает, что футболисты любят много есть, однако не позволит игрокам с лишним весом выступать за его команду. Футболисты "Васку" будут платить по 300 реалов (165 долларов) в день за каждый килограмм лишнего веса. Система штрафов вводится с пятницы, 26 сентября. До этого дня у игроков есть время на то, чтобы сбросить вес, отметил тренер. Врачи клуба провели специальное исследование, по итогом которого определили оптимальную массу тела каждого футболиста. По данным пресс-службы бразильского клуба, шесть членов команды в настоящее время имеют лишний вес. Среди них - известный нападающий Эдмундо, в составе сборной Бразилии ставший серебряным призером чемпионата мира 1998 года. Гаучо был назначен главным тренером "Васку" 18 сентября, став уже пятым наставником команды с начала года. После 26 туров чемпионата Бразилии сезона-2008 "Васку" находится на 17-м месте с 26 очками. Всего в турнире в серии А участвуют 20 команд. По итогам сезона четыре команды вылетают в серию B. У занимающего 16-е место "Атлетико Паранаэнсе" - 27 очков.