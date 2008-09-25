Знаменитый футболист упился «до смерти»

Английская полиция опровергла появившиеся слухи о том, что бывший футболист сборной Англии Пол Гаскойн умер, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на интернет-издание Goal.com. Спортсмен был задержан 18 сентября за попытку проникнуть в бар города Гейтсхед, и с тех пор никакой информации о Гаскойне не было. Подробностей о состоянии футболиста не появилось и сейчас. Незадолго до задержания 41-летний Гаскойн вернулся в Англию из Португалии, где он провел три недели. По возвращении футболист был госпитализирован в связи с последствиями чрезмерного употребления алкоголя. 18 сентября Гаскойн был задержан за попытку открыть дверь одного из баров Гейтсхеда собственным ключом. Представитель полиции графства Нортумберленд (где расположен Гейстхед) рассказал, что полицейским приходится отвечать на множество телефонных звонков с вопросами о том, действительно ли Гаскойн умер. Сотрудник службы правопорядка опроверг эти слухи.