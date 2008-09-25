Моуриньо советуют уважать болельщиков и журналистов

Главный тренер «Лечче» Марио Беретта подверг критике рулевого «Интера» Жозе Моуринью, не пришедшего на пресс-конференцию после матча 4-го тура. Вместо португальца с прессой общался его помощник Джузеппе Барези. «Не уверен, что это было сделано для того, чтобы обидеть кого-то. Не собираюсь никого учить, но Моуринью следовало бы проявить больше уважения к болельщикам, журналистам, игрокам и тренерам «Лечче». Италия – это не Англия. В каждой стране есть свои традиции. Я также позволяю своим тренерам общаться с прессой перед туром, но интервью после матча – это совсем другое дело», – приводит слова тренера СПОРТ СЕГОДНЯ со ссылкой на AFP.