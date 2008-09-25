Футбольные фанаты закидали камнями участников гей-фестиваля

При столкновениях полиции и хулиганов на открытии пятидневного гей-фестиваля в столице Боснии и Герцеговины Сараево ранены девять человек, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на белградские СМИ и боснийскую полицию. В среду вечером в Сараево в здании Академии искусств была открыта первая в БиГ выставка, посвященная культуре однополой любви. Экспозицию составили картины, мультимедийные инсталляции и скульптуры соответствующей тематики. Накануне открытия около 80 человек, преимущественно молодых людей из числа футбольных фанатов, собрались возле Академии и стали выкрикивать угрозы в адрес участников мероприятия, а затем принялись кидать камни в сторону собравшихся гостей выставки. Массовые столкновения сторонников и противников гей-культуры предотвратила полиция, которая рассеяла хулиганов. По сообщению правоохранительных органов, все пострадавшие в результате инцидента были доставлены в городской клинический центр. Семь из них после оказания первой медицинской помощи были отпущены по домам, еще двое получили более серьезные повреждения, сообщает РИА «Новости». Полиция отмечает, что среди доставленных в больницу были один журналист, один писатель и один полицейский, а также гость фестиваля из Дании, по подозрению в организации беспорядков задержаны восемь человек.