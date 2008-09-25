Россия получила право провести чемпионат мира по BMX-спорту

Россия получила право на проведение чемпионата мира по BMX-спорту 2011 года. Соответствующее решение было принято в четверг на конгрессе Международного союза велосипедистов (UCI) в Варезе (Италия), где в эти дни проходит первенство мира по велоспорту на шоссе, передает NEWSru.com. Местом проведения ЧМ-2011 по новой олимпийской дисциплине был выбран подмосковный поселок Красная Пахра. Велосипедных соревнований подобного уровня в России еще не было никогда. В 2010 году в Красной Пахре будет проведен один из этапов Кубка мира по BMX Race, а 26 по 28 сентября нынешнего года на BMX-треке состоится открытый Кубок главы Администрации муниципального Подольского района по велоспорту. BMX(аббревиатура от bicycle motocross)- разновидность экстремальной езды на велосипеде (байке), колеса которого имеют диаметр около 50 см. Этот вид спорта зародился в США в 70-х годах прошлого века. Подростки имитировали езду мотокроссменов на своих велосипедах – это и явилось началом в развитии BMХ. Этот стиль катания можно назвать велосипедным фристайлом, он включает в себя преодоление препятствий, прыжки и другие трюки. ВМХ является одним из самых молодых видов велоспорта. Несмотря на это он в нынешнем году уже дебютировал в олимпийской программе на Играх в Пекине.