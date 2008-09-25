Росси: Поражение от «Милана» пошло «Лацио» на пользу

Главный тренер римского "Лацио" Делио Росси после победы над "Фиорентиной" в матче четвертого тура серии А со счетом 3:0 считает, что нынешняя команда может вписать новую страницу в историю клуба. "Я счастлив. Мы может стать свидетелями того, как "Лацио" вступает в эпоху новых побед. Поражение от "Милана" указало нам на ошибки, и в матче с "Фиорентиной" мы показали, на что способны. Я доволен теми игроками, которые есть у меня в распоряжении. Пандев — один из лучших форвардов чемпионата. У него есть уверенность в себе и умение вести силовые единоборства. Что касается Зарате, то он меня приятно удивил. Он ещё не достиг нужного уровня, но сделал большой шаг вперёд", — приводит слова России Чемпионат.ру со ссылкой на Channel4. После 4-х туров "Лацио" занимает второе место в турнирной таблице серии А, имея в своем активе 9 очков и отставая от идущего первым "Интера" на 1 очко.