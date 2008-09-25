Овчинников: «Фенербахче» должен бояться «Динамо»

Уже в понедельник «Динамо» отправится в Стамбул на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Фенербахче». Летом 2006-го года динамовцам приходилось встречаться с турками в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, но с тех пор в стане нашего соперника многое изменилось. Ближе познакомиться с игрой команды Луиса Арагонеса в одном из матчей чемпионата Турции отправился тренер «Динамо» Сергей Овчинников. По возвращении в Киев Сергей Иванович поделился впечатлениями от увиденного с корреспондентом Информационного отделаФК «Динамо (Киев)». - В принципе, съездил нормально, все понравилось. Особенно стадион, на котором выступает «Фенербахче». Болельщики очень агрессивно поддерживают команду. Что касается самого соперника, то команда у турков очень квалифицированная, в ее составе играют футболисты, которые известны в Европе и мире. Например, Роберто Карлос, Алекс. Но играть, как известно, можно со всеми. Для себя мы кое-что отметили, так что «Динамо» в этой игре аутсайдером не будет. Мы сможем предъявить туркам свои козыри. - «Фенербахче» обыграло «Генчлербирлиги» со счетом 3:0. Нас это не должно настораживать? - Нет, «Динамо» ведь тоже победило «Черноморец» на выезде со счетом 3:0. Это они должны нас бояться. Соперник у турков был значительно ниже классом. Также нужно учитывать, что уже в начале второго тайма «Генчлербирлиги» остался в меньшинстве, и два мяча из трех влетело в их ворота как раз после удаления. А до этого игра была равной. - Какие сильные стороны «Фенербахче» можете отметить? - В первую очередь, футболисты этой командой хорошо подкованы технически, имеют очень хорошие физические данные. Ну и, конечно, начинает чувствоваться рука Луиса Арагонеса, который проповедует игру в короткий пас. К сильным сторонам, бесспорно, относится игра нападающего Гуиса. - Одним словом, пища для размышлений есть? - Когда я вернулся в Киев, сделал подробный отчет Юрию Семину, который будет анализировать предоставленную информацию и принимать то или иное решение для нейтрализации сильных сторон соперника. Мы каждый день разговариваем на эту тему. Юрий Павлович задает вопросы, на которые я отвечаю. - Вы отметили болельщиков «Фенербахче». Морально нашим футболистам придется нелегко? - В Турции болельщики традиционно очень серьезно поддерживают свои команды. Я помню, когда мы приезжали с «Локомотивом» играть против «Галатасарая», при входе на стадион была вывеска: «Добро пожаловать в ад», на что Евсеев ответил: «Они узнают, что такое ад после финального свистка». В итоге мы просто «задавили» «Галатасарай» и выиграли 2:1. Думаю, нам нужно попытаться сыграть так же и против «Фенербахче».