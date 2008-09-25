Итальянский тренер арестован за связь с мафией

В сицилийском городе Палермо арестован Джованни Пекораро - бывший тренер юношеской команды местного футбольного клуба, выступающего в серии A (высшем дивизионе) чемпионата Италии. Также арестован футбольный агент Марчелло Трапани. По данным полиции, специалисты могли выступать посредниками в отношениях клуба с мафией. Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на агентство DPA со ссылкой на итальянские СМИ. Предположительно, Пекораро и Трапани контактировали с боссом сицилийской мафии Сальваторе Ло Пикколо, который был арестован в 2007 году. Пикколо пытался инвестировать капитал в строительство нового стадиона "Палермо", а также контролировать продажу молодых игроков команды. Данные следствия основаны на записях телефонных переговоров, а также на признаниях членов мафиозных группировок. Полиция не относит к числу подозреваемых президента "Палермо" Маурицио Дзампарини. Считается, что он не имел контактов с мафией. По данным охранников правопорядка, на стадионе имени Ренцо Барберы, где "Палермо" проводит домашние матчи, 100 мест зарезервированы для мафиози. Сообщается также, что представители мафии ранее оказывали давление на прежнего главного тренера "Палермо" Стефано Колантуоно, требуя от него включать в состав игроков, делами которых занимались Пекораро и Трапани. Колантуоно был уволен после двух поражений на старте сезона-2008/09. В настоящее время команду возглавляет Давиде Баллардини. После четырех туров чемпионата Италии "Палермо" с шестью очками занимает 10-е место. В июле 2008 года стало известно, что мафия пыталась приобрести другой итальянский футбольный клуб - римский "Лацио". Через подставных лиц купить команду намеревался клан Казалези, который является частью неаполитанской мафиозной группировки "Каморра".