Футболиста пытали и убили по заказу его девушки

В Рио-де-Жанейро был застрелен бразильский футболист Тиаго Да Силва. 25-летний игрок был похищен 17 сентября тремя преступниками, которые пытали Да Силву, а когда тот попытался сбежать, трижды выстрелили в игрока. Спортсмен был доставлен в больницу, и перед смертью успел рассказать полиции, что преступников наняла его бывшая девушка Алин Падула, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на интернет-издание Goal.com. Причиной конфликта Да Силва и Падулы стало решение футболиста расстаться со своей подругой. Следствие установило, что нанять преступников девушке помогла ее тетя Марсия Падула Виана. Обе женщины арестованы, и им предъявлены обвинения в организации заказного убийства. Тиаго Да Силва в прошлом выступал за известный бразильский клуба "Васку да Гама". В последнее время футболист играл за команду второго дивизиона "Эстасио де Са Соккер Клуб".