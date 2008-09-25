Калиниченко: Сейчас я – ярый болельщик «Спартака»

Полузащитник «Днепра» Максим Калиниченко рассказал о сложных временах в «Спартаке» и попросил не сравнивать историю со своим отчислением из московского клуба со ссылкой в дубль Романа Павлюченко. «Наша история и история Павлюченко – это были две абсолютно разные ситуации. Нам в отличие от Ромы четко дали понять: мы наказаны за плохую игру в матче с ЦСКА. Прессе объяснили, что не столько за игру, сколько за неспособность капитана и двух вице-капитанов правильно влиять на коллектив? Да никто меня вице-капитаном не назначал! В команде существует так называемый тренерский совет, так я даже в него после прихода Черчесова не входил. Потом тренер предложил выбрать пять человек в этот совет самой команде – вот тогда и я туда попал. Но о вице-капитанстве речь не шла. Честно говоря, даже не знаю, по какому принципу в «Спартаке» в последнее время выбирались капитан и вице-капитаны. О той истории с выборами, когда повязку вроде бы должен был получить я, а надел ее в итоге Титов, давно пора забыть. Егор был настоящим капитаном, да и остается им в сознании болельщиков. У меня отношения с Черчесовым не портились. Я верил в этого человека до последнего, доверял всем его решениям и старался их выполнять. Тем большей неожиданностью стал такой его поступок. Что же, ошибся – подобное тоже бывает, в людях иногда разочаровываешься. Это очень тяжело, но надо пережить. Команда на нашу ссылку никак не отреагировала. Она уже давно ни на что не реагирует. Нашу историю можно считать продолжением и «дела Аленичева», и «дела Ковалевски». Как ни прискорбно об этом говорить, команды в истинном понимании этого слова в «Спартаке» сейчас не существует. Не знаю, в чем причина того, что столько людей ушло из клуба со скандалами. Могу только сказать, что началось все не с Аленичева, а гораздо раньше. То, что я так и не сделал себе российский паспорт, никакой роли в моем уходе не сыграло. События моих последних дней в «Спартаке» показали, что гражданство на тот момент никакой роли уже не играло. Меня просто списали со счетов как футболиста. Да и раньше паспорт решающим фактором не был – иностранцы как играли в «Спартаке», так и играют. Избиение моего бывшего клуба киевским «Динамо» произвело на меня грустное впечатление. Не скрою, я не ожидал такого и очень переживал. Киев вроде бы сам был не на полном ходу, но так легко со «Спартаком» разобрался... Увы, имеем то, что имеем. Главная проблема «Спартака» в том, что эту команду никогда не оставят в покое. Ее футболисты находятся под огромным прессом. И каждому из них надо обладать важнейшим качеством лидера – максимальной психологической устойчивостью. При Романцеве вся команда состояла из личностей. Онопко, Карпина и Пятницкого я уже не застал, но и в следующем поколении таких людей хватало: Тихонов, Титов, Парфенов, Ананко – и так далее, можно перечислять практически весь состав. Потому и выигрывали. А сейчас доминирует боязнь ошибиться. Причем на всех уровнях – начиная от генерального директора и заканчивая футболистами. Я очень надеюсь на то, что обстановка изменится с приходом Валерия Карпина – человека не только профессионального, но и финансово независимого. И имеющего, кроме того, характер и спартаковские корни. Сейчас я – болельщик «Спартака», причем ярый. После стольких лет в этой команде относиться к ней равнодушно невозможно. Большая часть моей карьеры прошла там, и вспоминать эти годы буду с любовью и теплотой. Что касается прихода Лаудрупа, то хорошо, что это тоже независимый человек – с той точки зрения, что он никогда не варился в нашей каше, не имеет никаких предубеждений и сможет взглянуть на все свежим взглядом. Усиливаться «Спартаку» надо в любом случае. Но усиление должно быть конкретным, точечным. Как ни трудно об этом говорить, но с нынешней игрой чудом надо признать уже тот факт, что «Спартак» держится в лидирующей группе. Я, конечно, буду за него болеть и переживать до конца, но боюсь, это не поможет. Чтобы попасть в призеры, должно случиться чудо», – цитирует Калиниченко «Спорт Экспресс».