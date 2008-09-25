Лаудруп: «Рубин» можно уже сейчас признать чемпионом

Главный тренер «Спартака» Микаэль Лаудруп поделился своими впечатлениями от пребывания в московском клубе. «Первая неделя выдалась очень интенсивной, случилось много новых вещей. Мы играли почти каждые три дня, так что впечатлений масса. Большего пока сказать не могу, все-таки семь дней – очень маленький срок для каких-либо выводов. Москва – фантастический город, он великолепен. Продолжаю восхищаться этой красотой. Сравнивать российский и датский чемпионаты сложно – каждая лига имеет свои особенности. Если говорить о российском футболе, то его уровень за последние год-два вырос стремительными темпами. Полуфинал чемпионата Европы наглядное тому доказательство. Кроме этого, две российские команды выиграли Кубок УЕФА за последние несколько лет, это также говорит о многом. Однако сравнивать премьер-лигу и чемпионат Дании, думаю, неуместно. Да, после поражения от «Рубина» я посетовал на плохую реализацию моментов, но не думаю, что причиной этому послужил не слишком высокий уровень мастерства игроков группы атаки. Мы провели неплохой второй тайм, Казань сыграла хорошо в первом. За несколько дней до этого была игра в Остраве, так что каждый раз все надо начинать заново. Что касается физического состояния команды, то, скажем так, оно было в порядке, однако сейчас не тот момент, чтобы говорить о физической готовности. Сезон близится к окончанию, затем будет закладываться фундамент уже для следующего года, вот тогда и посмотрим. Думаю, что можно признать «Рубин» чемпионом уже сейчас. Казанцы провели очень хороший сезон и заслужили золото. Мы будем стараться войти в тройку. Будет сложно, но шансы есть. На данный момент есть пять-шесть команд, которые составляют нам конкуренцию. Позиция «Динамо», может быть, выглядит чуть более выгодной, однако с остальными пока еще ничего не ясно. Я слышал о ситуации с уходом из «Спартака» его многолетних лидеров — Егора Титова и Максима Калиниченко. Все это случилось еще до меня, поэтому комментировать ее было бы несколько неэтично. Конечно, я знаю этих ребят, особенно Титова, однако все случилось до моего прихода в клуб. Так что... В данный момент более уместно говорить о тех игроках, которые находятся в моем распоряжении, а не о том, что могло бы быть. Что касается слухов о возможном приходе в «Спартак» моего сына, то у меня два сына, однако никто из них не мог прийти в «Спартак» сейчас из-за того, что трансферное окно уже закрылось. Не буду сейчас ничего говорить по этому поводу — придет январь, там будет видно», – цитирует Лаудрупа Спорт день за днем.