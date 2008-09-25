Галлиани наградит Шевченко

Вице-президент «Милана» Адриано Галлиани считает, что победа над «Реджиной» очень важна, особенно после неудачного начала сезона. «Мы должны были победить, чтобы набрать очки и подняться в турнирной таблице – сегодня в чемпионате для нас был хороший день», - сказал Галлиани после того, как «Ювентус» сыграл вничью, а «Рома» с «Фиорентиной проиграли. Также Адриано рассказал, что в субботу Андрея Шевченко ждет приятный сюрприз. «В субботу я вознагражу Шевченко за то, что он провел свою 300-ю игру за «Милан», потому что это стало продолжением путешествия, которое для него никогда не заканчивалось, - сказал Галлиани. - Что касается Пато, еще 20 дней назад люди говорили, что он какой-то таинственный объект, и я думаю, ему нужно быть более стабильным», передает «Спорт.com.ua».