Немецкий футболист забил гол и умер

Футболист немецкого клуба "Майнц Дитиб Тюркгюджю" Уфук Аккайнак умер вскоре после того, как забил гол. 25-летний игрок, отличившийся в первом тайме матча одной из низших лиг Германии против команды "Вилли Ваккер", на 43-й минуте потерял сознание и упал на газон. Врачам не удалось спасти жизнь Аккайнака, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на АПА-Спорт. 25-летнему турецкому нападающему "Майнц Дитиб Тюркгюджю" в течение 90 минут оказывали помощь на поле, но усилия врачей не принесли успеха. Причиной смерти футболиста стал сердечный приступ. Несчастный случай произошел при счете 2:0, причем второй гол в ворота "Вилли Ваккер" забил именно Аккайнак.