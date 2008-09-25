«Милан» купил 9-летнего футболиста

Итальянский футбольный клуб "Милан" подписал контракт с девятилетним мексиканским футболистом Эдгардо "Гато" Обрегоном, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на интернет-издание Goal.com. Ожидается, что игрок будет тренироваться в академии для молодых игроков "Милана". Футболист считается одним из самых талантливых в мире в своей возрастной категории. Обрегон, который обычно играет на позиции атакующего полузащитника, ранее выступал за юношеские команды мексиканского "Чиваса" и испанской "Барселоны". Видеозапись моментов матчей с участием Обрегона выложена в интернете. Как отмечает издание, Обрегон - не первый ребенок, попадающий в поле зрения селекционеров крупных европейских клубов. Англичанин Сонни Пайк в 1991 году в семилетнем возрасте стал игроком амстердамского "Аякса". Пайк считался одним из самых талантливых юниоров мира, но не смог пробиться в основной состав команды. В 2003 году Пайк завершил футбольную карьеру и поступил в университет.