Чакветадзе проиграла в China Open

Российская теннисистка Анна Чакветадзе проиграла во втором круге турнира China Open, проходящего в Пекине. Чакветадзе, посеянная под восьмым номером, в двух сетах уступила Доминике Цибулковой из Словакии (3:6, 2:6). В 1/4 финала Цибулкова встретится с другой россиянкой Светланой Кузнецовой, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на официальный сайт турнира. Таким образом, Чакветадзе во второй раз подряд выбыла из соревнования на ранней стадии. 16 сентября россиянка проиграла в первом круге турнира в Токио. Кузнецова во втором круге одержала победу над своей соотечественницей Аллой Кудрявцевой (6:2, 6:3). Также в 1/4 финала пекинского турнира вышла Вера Звонарева, в двух сетах обыгравшая итальянку Франческу Скьявоне со счетом 7:6 (7:5), 6:2. Звонарева за выход в полуфинал поборется с победительницей матча Агнеш Шавай (Венгрия) - Анабель Медина Гарригес (Испания).