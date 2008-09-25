СКА отказался обменять Сушинского

Питерский хоккейный клуб СКА отклонил предложение омского "Авангарда" об обмене нападающего сборной России Максима Сушинского. Омичи поочередно предлагали за игрока форвардов Павла Росу, Виктора Александрова и Максима Якуценю, но ни один из этих вариантов не устроил руководство СКА, передает «Лента.ru» со ссылкой на газету "Спорт-Экспресс". Инициатором сделки выступил "Авангард", за который Сушинский выступал с 1996 по 2000 и с 2001 по 2005 годы. По данным издания, омский клуб намерен расстаться с чехом Росой, чтобы освободить место в составе еще под одного легионера. 22 сентября Сушинский был временно отстранен руководством СКА от матчей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) за критическое интервью. На следующий день КХЛ вынесла форварду официальное предупреждение. Сушинскому указали на нарушение им "обязанностей профессионального хоккеиста". Председатель совета директоров СКА Александр Медведев, объявляя об отстранении нападающего от игр, сказал, что вопрос о продолжении Сушинским карьеры в питерском клубе решится в ближайшие дни. Сам форвард заявил, что не намерен уходить из СКА. По регламенту КХЛ, игрок старше 28 лет не может быть обменен в другую команду без его согласия. 1 июля 2008 года Сушинскому исполнилось 34 года.