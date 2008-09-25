Борис Беккер снова в теннисе

Шестикратный триумфатор турниров "Большого Шлема" 40-летнийй немец Борис Беккер намерен возобновить свою блестящую теннисную карьеру и впервые с 1999 года выйти на корт в США. Беккер, являющийся самым молодым в истории чемпионом Уимблдона (в 1985 году Борис впервые победил на кортах Всеанглийского Лаун-теннисного клуба, когда ему было 17 лет и 7 месяцев), с 22 по 26 октября этого года выступит на показательном турнире The Stanford Championships в столице штата Техас Далласе. Как отмечает GoTennis.ru, эти соревнования входят в знаменитую серию ветеранских турниров Outback Champions Series, организованную экс-первой ракеткой мира американцем Джимом Курье. Помимо немца и американца в The Stanford Championships-2008 собираются принять участие такие звезды мирового тенниса, как Уэйн Ферейра, Микаэль Пернфорс, Марк Филиппуссис, Тодд Мартин, Аарон Крикштейн и Джимми Ариас, сообщает NEWSru.com.