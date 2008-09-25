На футбольном матче дрались игроки, болельщики и официальные лица

Два любительских клуба «Ваккер» и «Алле» были исключены из Кубка Швейцарии за массовую потасовку, которая произошла в их субботнем матче, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Reuters. За 3 минуты до конца матча, при счете 3:1 в пользу «Алле», на поле возникла потасовка между несколькими игроками, которая переросла в массовую драку с участием болельщиков и официальных лиц обоих команд. Судья удалил трех игроков и завершил игру раньше времени. В четверг Федерация футбола Швейцарии решила исключить оба клуба из турнира. Кроме того, команды были оштрафованы на 600 швейцарских франков, а четыре футболиста «Алле» и один «Ваккера» были дисквалифицированы на срок от 3 до 10 матчей.