Исинбаева одержала очередную победу

В четверг в корейском Дэгу завершился Гран-при Азии по легкой атлетике. Двукратная олимпийская чемпионка россиянка Елена Исинбаева завершила сезон победой в прыжках с шестом со скромным результатом 4,60. Чемпионка Игр-2004 Татьяна Лебедева первенствовала в прыжках в длину (6,65), сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на «Весь спорт». Чемпионка мира в беге на 3000 м с препятствиями россиянка Екатерина Волкова не смогла оправдать статус фаворита в Дэгу, финишировав пятой (10.00,63). Зато статус фаворита подтвердил олимпийский чемпион-2008 в беге на 800 м кениец Уилфред Бунгей, выиграв в Корее профильную дистанцию с результатом 1.47,02.