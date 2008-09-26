Хюбшман: Меня раздражают результаты «Шахтера»

Открытая тренировка донецкого «Шахтера» показала, что «горняки» настраиваются не на конкретного соперника, а на победу, сообщает «Спорт.com.ua». Томаш Хюбшман: — Томаш, донецкий «Металлург» сейчас лидер, это является дополнительным раздражителем? — Меня больше раздражают результаты «Шахтера», чем успехи «Металлурга». — Как, по-твоему, сложится игра? — Разумеется, предстоит сложный матч. Легких сейчас попросту не бывает. И можете не сомневаться, если выйду на поле, то буду стараться добиться только победы. На ничью я никогда не играл. — Вы уже разбирали игру ближайшего соперника? — Да, немного смотрели, но завтра еще предстоит подробный анализ. Будем настраиваться на такие тактические действия, которые укажет тренер. А на сегодня у нас только общее представление о «Металлурге». Алексей Гай: — Как вы готовитесь к поединку с донецким «Металлургом»? — Нам все равно сейчас, против кого играть и что это за матч, «дерби» или нет. Главное выиграть. Поэтому, по большому счету, соперник и его положение в турнирной таблице отходят на второй план. Нужно побеждать. — То есть лидерство «Металлурга» не настораживает? — Нас сейчас настораживает наше состояние и те результаты, которые команда показывает в чемпионате Украины. Нужно почувствовать уверенность в своих силах и доказать свою силу. — Шансы побороться за «золото» еще есть? — Конечно, есть. Практика позывает, что и мы были впереди на 15 очков, а затем их растеряли. Невозможное возможно. Андрей Пятов: — Андрей, «дерби» с донецким «Металлургом» — это особенный матч? — Для нас сейчас каждая игра — особенная. Вы видите, «Металлург» сейчас идет на первом месте, поэтому, думаю, встреча будет очень интересная. — А что можешь сказать о сопернике? — Ничего говорить не хочется. Мы уже много раз говорили… Давайте лучше мы докажем свои слова на футбольном поле.