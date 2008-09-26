Маттеус скандалит со своей командой

Немецкий тренер Лотар Маттеус, наверное, главная звезда в нынешнем израильском чемпионате. Трудно сказать, насколько профессиональным тренером уже сейчас является Лотар, но одно его футбольное прошлое должно делать его непререкаемым авторитетом для футболистов израильской команды. Однако, у немца пока с этим сложности. Вверенная ему этим летом «Маккаби» из Нетаньи постепенно привыкает к новым требованиям. В еврокубках подопечные Маттеуса продержались не дольше других израильских клубов, а в Кубке ТОТО недавно проиграли «Бней-Иегуде» со счетом 0:3. После этого Маттеус раскритиковал многих своих футболистов. «Когда мы играем так, как сегодня, мы должны проиграть, - сказал тренер после этой игры, - Есть у нас футболисты, которые спрашивают, почему они не попадают в основной состав. Думаю, что сегодня они получили ответ на свой вопрос. Я знаю, что те, кто играл сегодня, могут играть лучше». Также Маттеус сообщил, что в израильском чемпионате нет игроков уровня Роналдиньо и соответственно команд вроде «Барселоны», а потому надо выжимать максимум из тех, кто все-таки имеется, передает «Спорт.com.ua». Предчувствующие выжимающий процесс футболисты воспротивились и высказались в прессе. Правда, анонимно. Таким, не предполагающим ответной реакции способом, они рекомендовали тренеру «не выносить сор из избы» и вообще не слишком часто «открывать свой рот». Также футболисты предложили Маттеусу сначала начать уважать их самих, а потом надеяться на ответное уважение. Любопытно, что будет дальше и как немецкий тренер будет усмирять непокорных анонимных грубиянов. С другой стороны, для того и приглашали в Нетанью зарубежного тренера, чтобы он привнес в команду что-то новое. Ну и преодолел естественное в таких случаях сопротивление.