Моуриньо обидел тренера «Лечче»

Похоже, все тренеры Серии А решили попиариться за счет Жозе Моуриньо. После небольшого конфликта с Клаудио Раньери и затянувшейся словесной войны со спортивным директором «Катаньи» Пьетро Ло Монако эстафетную палочку перехватил тренер «Лечче» Марио Беретта. Ему не понравилось, что португалец не пришел на послематчевую пресс-конференцию, послав вместо себя помощника, сообщает «Спорт.com.ua». «Моуриньо говорит нетривиальные вещи, и было бы интересно послушать его замечания по поводу игры. Возможно, ему стоит больше уважать журналистов, болельщиков, игроков и тренера «Лечче», - сказал Беретта. – В Англии он мог делать, что ему вздумается, но в Италии так нельзя. Конечно, подчиненные несут ответственность, но некоторые роли должен выполнять тренер».