Венейблз не захотел в «Ньюкасл»

Как сообщает «Спорт.com.ua», бывший наставник сборной Англии Терри Венейблз отказался от должности временного тренера «Ньюкасла». «Ньюкасл» вел уже второй раунд переговоров с 65-летним тренером, однако по информации многочисленных источников они не увенчались успехом. Напомним, что вчера команда выбыла из кубка лиги, проиграв «Тоттенхэма» 1:2. Хавбек «Атлетико» не сыграет с «Севильей» Полузащитник мадридского «Атлетико» Манише получил травму спины во время матча с «Хетафе». В последнее время португалец находился в отличной форме и выходил в стартовом составе каждого матча в этом сезоне, передает «Спорт.com.ua». Однако на 16 минуте матча против «Хетафе» 30-летний Манише столкнулся с товарищем по команде и вскоре вынужден был покинуть поле. Медики подтвердили, что футболист пропустит матч с «Севильей» на этих выходных, а, возможно, не сможет играть и дольше, в зависимости от степени тяжести травмы.