Михайличенко просмотрит Шевченко и Воронина

Не успел наставник национальной сборной Украины Алексей Михайличенко вернуться из Австрии, где проходил международный конгресс тренеров, как ему снова приходится держать курс на Запад. По информации Команды, в предстоящий уик-энд коуч собирается посетить матчи немецкой Герты и итальянского Милана. Команда Андрея Воронина в субботу на своем поле будет играть с Энерги, а Андрей Шевченко в воскресенье может принять участие в миланском дерби и огорчить своего бывшего тренера Жозе Моуриньо - россо-нерри принимают Интер, информирует FOOTBALL.UA. Не намерены сидеть дома и помощники Михайличенко, которые продолжают просматривать кандидатов в сборную, внимательно отслеживая, кто в какой форме находится. Так, Михаил Михайлов отправится на матч Металлист - Ворскла, Вадим Евтушенко посетит поединок Днепр - Металлург З, а Владимир Веремеев понаблюдает за игрой Шахтер - Металлург Д. Что касается мероприятия в Вене, то его итогами наши тренеры остались удовлетворены. Конгресс носил рабочий характер, у наставников 53 европейских сборных была возможность обменяться мнениями и выслушать доклады специалистов, которые работали на Евро-2008. Любопытно, что в Австрии большинство тренеров высказалось за идею разрешить проводить четвертую замену в дополнительное время, но поддержат ли ее в УЕФА, пока неизвестно. Напомним, что Алексей Михайличенко находился на конгрессе вместе с Вадимом Евтушенко.