Эмери: Есть над чем работать

Наставник Валенсии Унаи Эмери прокомментировал победу своей команды над Малагой. "Естественно, мы довольны результатом. Но расслабляться некогда, не все так гладко в игре команды - есть над чем поработать", - говорит наставник. "Нам надо подтянуть контроль мяча, добавить в организации игры. Думаю, мы можем добавить процентов на 50 от своего нынешнего состояния". Напомним, Валенсия после четырех туров занимает первую позицию в турнирной таблице, передает FOOTBALL.UA. "Поединок мы провели неровно. Иногда сопернику удавалось перехватывать инициативу, держать игру под своим контролем".