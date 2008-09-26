Дунга назвал состав

Тренер сборной Бразилии Карлос Дунга огласил имена 22-х игроков, которые будут готовиться к поединкам отбора ЧМ-2010 с Боливией и Венесуэлой, информирует FOOTBALL.UA. Интересно, что в списке нет Роналдиньо. Дунга заявил, что это временное решение, которое принято, исходя из неважной физической подготовки игрока Милана в данный момент. Зато получил приглашение в национальную команду интерист Амантино Мансини. Вратари: Жулио Сезар (Интер), Дони (Рома) Защитники: Майкон (Интер), Лусио (Бавария), Жуан (Рома), Клебер (Сантос), Даниэль Алвес (Барселона), Алекс Силва (Гамбург), Тиаго Силва (Флуминенсе), Жуан (Фламенго) Полузащитники: Кака (Милан), Жилберто Силва (Панатинаикос), Жозуэ (Вольфсбург), Мансини (Интер), Элано (МанСити), Лукас Лейва (Ливерпуль), Баптишта (Рома), Андерсон (МЮ) Нападающие: Робиньо, Жо (оба - МанСити), Луис Фабиано (Севилья), Пато (Милан)