Президент «Ювентуса» поддержит «Милан»

Босс Старой Синьоры Джованни Коболли Джильи признался, что в воскресном миланском дерби будет болеть за команду Карло Анчелотти. Напомним, что в четвертом туре, состоявшемся посреди недели, Юве не сумел обыграть Катанью, закончив матч вничью 1:1, информирует FOOTBALL.UA. "Футбол есть футбол", - говорит Джильи. "Мы не смогли вырвать победу, несмотря на все наши шансы. Ну что ж, Ювентус продолжит стремиться к своим целям - пройти как можно дальше в ЛЧ и достойно выступить в чемпионате. Не стоит говорить про борьбу за призовые места после трех-четырех туров - еще слишком рано". "Посмотрим на положение вещей в конце сентября - это очень сложный месяц. Я не думаю, что Интер уже встал на свой чемпионский путь, но надеюсь, что в воскресенье Милан их остановит".