Метсю стал тренером сборной «Катара»

Француз Бруно Метсю, который на этой неделе покинул должность наставника ОАЭ, в четверг был назначен менеджером национальной сборной Катара, передает FOOTBALL.UA. Президент федерации футбола Катара Шейх Хамад бен Халифа бен Ахмед Аль-Тани подписал двухлетний контракт. Вчера об этом было объявлено на пресс-конференции. Метсю уже в ближайшее время приступит к работе, ведь его новой команде нужно готовиться к третьему матчу финальной стадии азийской квалификации к Кубку Мира. Напомним, что ранее Метсю уже доводилось работать в Катаре - в сезоне 2004/05 он руководил местным клубом Аль-Гарафа.