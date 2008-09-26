Полузащитник «Реала» вернулся к тренировкам

Уесли Снейдер, возвращение которого к игре прогнозировалось не ранее, чем к декабрю сего года, невероятно быстрыми темпами восстанавливается от травмы колена, и уже допущен к тренировкам в общей группе, передает FOOTBALL.UA. Более того, Берндт Шустер считает, что голландский хав сможет в ближайшее воскресенье даже выйти на поле в игре против Бетиса. Снейдер травмировался месяц назад в товарищеском матче с лондонским Арсеналом и с тех пор занимался лишь по индивидуальной программе. Сам полузащитник верил в скорое выздоровление, но по здравой оценке специалистов, еще не скоро мог бы приступить даже к полноценным тренировкам. Немецкий наставник Сливочных также рассчитывает на участие одного из своих лидеров и в матче Лиги Чемпионов против питерского Зенита, который состоится в следующую среду.