Чех верит в успех Сколари

Новый тренер Синих вчера заявил, что команда будет стараться закончить победой все турниры, в которых она принимает участие. Бразилский тренер уже доказал серьезность своих намерений блистательным сатртом в матче Кубка Лиги против Портсмута, сообщает FOOTBALL.UA. Преградой к такому тотальному успеху может стать усталость игроков, но Чех не видит причин к появлению этой тенденции. "Если команде сопутствует удача, то усталость отходит на второй план", - говорит чешский голкипер. "Тем более, у нас достаточно сбалансированный состав и в не зависимости от того, какие игроки у нас выходят на поле мы очень сильны на поле". "Не могу судить о том, в каком состоянии будет команда на более поздних стадиях турниров, но сейчас точно могу сказать, что после уже сыгранных в сезоне матчей, я чувствую себя в отменной физической форме и вижу в себе силы для того, чтобы продолжить выступать на наивысшем уровне", - резюмировал страж ворот Челси.