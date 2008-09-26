«Селтик» подпишет американского вратаря

22-летний Доминик Черви успел пройти осмотр в Портсмуте, сообщает FOOTBALL.UA. Судя по всему, Харри Реднаппу сей кипер не подошел, поэтому последние несколько недельЧерви тренируется с Селтиком. Гордон Стракан намерен подписать этого футболиста. Доминик отказался подписывать соглашение с клубом МЛС Чикаго Файр ради возможности выступать в сильном иностранном чемпионате. У Черви есть итальянские корни, поэтому с получением соответствующего пасспорта проблем быть не должно. В первое время новый вратарь будет резервистом Артура Боруца.