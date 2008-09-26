Шеро: Обратимся к другим врачам с травмой Гончара

Российский защитник «Питтсбурга» Сергей Гончар, получивший травму плеча, в выставочной игре, избегает точных прогнозов насчет того, сколько игр ему придется пропустить. Генеральный менеджер «пингвинов» Рэй Шеро заявил, что они собираются обратиться к другим врачам до того, как принять окончательное решение по поводу дальнейших действий. «Мы сейчас находимся на стадии неопределенности, потому что ничего не знаем. Я не думаю, что ситуация прояснится раньше следующей недели, когда Гончара обследуют другие врачи и дадут ему совет как дальше поступить», – приводит слова Шеро «Газета.Ru».