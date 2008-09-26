Гонка «Тур де Франс» вернулась с UCI

«Тур де Франс» возвращается под эгиду Международной федерации велоспорта (UCI), сообщает «Газета.Ru». На протяжении четырех лет руководство UCI и организаторы старта, группа Amaury Sports Organization не могли прийти к соглашению в вопросах регламента соревнования. Ранее стороны не могли договориться о том, кто именно, федерация или оргкомитет, вправе определять состав гонки. В результате конфликта «Тур де Франс»-2008 прошел под юрисдикцией Французской велосипедной федерации, которая в июне была дисквалифицирована UCI до конца текущего года.