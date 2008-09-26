Балакшина наградят орденом «Полярная звезда»

Президент Якутии Вячеслав Штыров подписал указ о награждении боксера-якутянина Георгия Балакшина, ставшего бронзовым призером пекинских Олимпийских игр, высшей государственной наградой республики - орденом «Полярная звезда». Орден «Полярная звезда» является высшей наградой республики Саха. Он представляет собой восьмиконечную звезду, лучи которой украшены якутским орнаментом. В центре ордена расположен крупный бриллиант диаметром 3 миллиметра. Награда изготовлена из золота 750-й пробы, сообщает «РИА«Новости».