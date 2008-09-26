Роналдиньо не взяли в сборную Бразилии

Атакующий полузащитник "Милана" Роналдиньо не попал в состав сборной Бразилии на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2010 года против Венесуэлы и Колумбии. Главный тренер бразильской команды Дунга объяснил свое решение тем, что Роналдиньо надо освоиться в "Милане", куда он перешел летом из "Барселоны", сообщает Reuters. Наставник сборной Бразилии отметил, что Роналдиньо показал хорошую игру на Олимпиаде-2008, где бразильцы завоевали бронзовые медали. В начале сентября футболист "Милана" сыграл за национальную команду в отборочных матчах ЧМ-2010 против Чили (3:0) и Боливии (0:0). Из остальных игроков, вызванных Дунгой в сборную, стоит отметить приглашение другого полузащитника "Милана" Кака, который в этом году не сыграл за свою национальную команду ни одного матча из-за травмы колена. В восьми матчах отборочного турнира ЧМ-2010 в южноамериканской группе бразильцы набрали 13 очков и делят второе-четвертое места с Аргентиной и Чили. Первое место занимает команда Парагвая (17 очков). 12 октября сборная Бразилии сыграет на выезде с Колумбией, а 15 октября примет Венесуэлу. Состав сборной Бразилии Вратари: Жулио Сезар ("Интер", Италия), Дони ("Рома", Италия). Защитники: Лусио ("Бавария", Германия), Алекс ("Челси", Англия), Жуан ("Рома", Италия), Тиаго Силва ("Флуминенсе"), Майкон ("Интер", Италия), Даниэл Алвес ("Барселона", Испания), Жуан ("Фламенго"), Клебер ("Сантос"). Полузащитники: Жилберто Силва ("Панатинаикос", Греция), Жозуэ ("Вольфсбург", Германия), Лукас Лейва ("Ливерпуль", Англия), Кака ("Милан", Италия), Жулио Баптиста ("Рома", Италия), Элано ("Манчестер Сити", Англия), Андерсон ("Манчестер Юнайтед", Англия). Нападающие: Робиньо ("Манчестер Сити", Англия), Жо ("Манчестер Сити", Англия), Алешандре Пато ("Милан", Италия), Луис Фабиано ("Севилья", Испания).