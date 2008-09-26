Сушинский возвращен в состав СКА

26 сентября 2008, 11:06

Форвард сборной России по хоккею Максим Сушинский возвращен в состав питерского СКА, сообщает «Спорт Экспресс» . 22 сентября Сушинский был отстранен руководством клуба от матчей чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) за критическое интервью, которое он дал одному из интернет-изданий. Решение о возвращении игрока в состав было принято после телефонного разговора Сушинского с председателем совета директоров СКА Александром Медведевым. 25 сентября Сушинский принял участие в матче чемпионата КХЛ с ХК МВД. В этой встрече форвард открыл счет на 13-й минуте, и его гол оказался победным. СКА выиграл со счетом 3:0. По словам форварда, пойти на примирение было его инициативой, так как он не собирался покидать клуб. Хоккеист признал, что высказался в интервью чрезмерно критично. Часть вины за скандал Сушинский возложил на корреспондента интернет-издания "Чемпионат.ру", который брал интервью. По словам форварда, прежде чем давать материалу заголовок "Сушинский: СКА выше жо... не прыгнуть", журналист мог бы спросить игрока перед публикацией, стоит ли так делать. Сушинский также добавил, что прекращает общение с прессой. По словам игрока, разговаривать с журналистами он не будет до тех пор, пока СКА не станет чемпионом. Напомним, скандальное интервью было опубликовано 19 сентября. Через три дня Сушинскому объявили об отстранении от ближайших матчей питерского клуба, а КХЛ вынесла игроку предупреждение. Омский "Авангард", за который форвард выступал большую часть своей карьеры, сделал СКА несколько предложений об обмене Сушинского, но питерцы отказались от сделки.

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