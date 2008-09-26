За кубок Евро-2016 будет борьба 24-х команд

Количество участников финальных стадий чемпионатов Европы с 2016 года будет увеличено до 24 команд. Такое решение было принято в первый день двухдневного заседания исполнительного комитета УЕФА в Бордо, сообщает «Советский спорт». «Эта реформа уже согласована, официально о ней будет объявлено на специальной пресс-конференции завтра», - заявил член комитета Франц Беккенбауэр. Нынешний формат турнира, когда в финальной части соревнований принимают участие 16 команд, был введен в 1996 году. С 1980 года в финале принимало участие 8 команд, а с 1960 по 1976 год главный трофей разыгрывался по кубковой системе.