Главный тренер сборной Германии на Играх в Пекине Стелиан Мокулеску возглавит мужскую сборную Румынии, передает «Советский спорт». При этом румынский специалист продолжит руководить немецким «Фридриксхафеном» – соперником одинцовской «Искры» по европейской Лиге чемпионов. С этой командой Мокулеску уже выигрывал главный европейский клубный турнир в сезоне 2006/2007. На Олимпиаде сборная Германии под руководством Мокулеску едва не обыграла россиян, уступив лишь два очка в пятой партии матча, однако в плей-офф пробиться не сумела.