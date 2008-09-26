Гиггз: Уходить пока не собираюсь

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз заявил, что пока не планирует завершать карьеру, сообщает «Спорт Экспресс». Главный тренер "красных дьяволов" Алекс Фергюссон в разговоре с футболистом, которому в ноябре исполнится 35 лет, сказал, что в этом сезоне игрок не так часто, как в прошлые годы, будет появляться в основном составе команды. "Я совершенно не беспокоюсь о своем будущем. Я здоров, игра в футбол по-прежнему приносит мне большое удовольствие, поэтому завершать карьеру пока не собираюсь. Тем не менее рано или поздно мне придется повесить бутсы на гвоздь. Чем буду заниматься после того, как перестану выступать на серьезном уровне? Не знаю. Может быть, стану тренером или футбольным менеджером", - сказал Гигз.