Руководство «Вест Хэма» оштрафовало Коула

Нападающий "Вест Хэма" Карлтон Коул подвергнут штрафу в размере двухнедельной зарплаты за то, что во вторник ночью был арестован лондонской полицией за вождение в пьяном виде, сообщает «Спорт Экспресс». "Я очень расстроен поступком Карлтона. Мы уже успели поговорить, он сожалеет о том, что сделал. Тем не менее этот футболист будет серьезно оштрафован. Многие говорят, что у меня слишком мягкий характер, но это не означает, что я глуп, поэтому не собираюсь закрывать глаза на случай с Коулом. Люди должны отвечать за свои поступки", - сказал наставник "молотобойцев" Джанфранко Дзола.