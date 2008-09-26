Макги в этом году завершит карьеру

Австралиец Бред Макги объявил о том, что нынешний сезон станет последним в его карьере, сообщает «Спорт Экспресс». Отметим, что спортсмен является обладателем пяти олимпийских медалей, в том числе и одной золотой - в командной гонке преследования, завоеванной им на Играх-2004. Ранее 32-летний велогонщик заявлял, что продолжит выступать за датскую команду CSC как минимум до конца следующего года. Австралиец изменил свое решение, после того как руководитель велогруппы Бьярне Рийс предложил ему пост директора CSC, освободившийся после перехода в команду Cervelo Скотта Сандерленда. "Я все взвесил и понял, что такой шанс выпадает очень редко, возможно, раз в жизни, поэтому я решил им воспользоваться", - отметил Макги.