Дзанетти хочет побить рекорд Факкетти

Аргентинский защитник "Интера" 35-летний Хавьер Дзанетти в матче против "Лечче" вышел в 600-й раз в "сине-черной" футболке миланского клуба. До рекорда легендарного "гвардейца" Джачинто Факкетти осталось провести всего лишь 34 поединка, сообщает Террикон. Легендарный защитник провел в составе "Интера" больше всех матчей (634), а два года назад, занимая пост президента миланского клуба, умер от рака. - Для меня лично достичь показателя Факкетти значило бы очень много. Он был великим футболистом, настоящим примером для всех игроков "Интера", и мы никогда его не забудем, - сказал Дзанетти в интервью "Гадзетто делло Спорт". - Для меня все начиналось не так легко, когда я приехал в Италию. Большое спасибо президенту Моратти за доверие. Я очень рад, что так долго защищаю цвета этого великого клуба. Дзанетти также не оставил без внимания воскресное дерби против "Милана". - "Милан" - это всегда команда, которую нужно уважать. Последние игры показали, что они набирают форму и это будет большое дерби. Мы постараемся хорошо подготовиться к этой игре, где нашей задачей будет, как и всегда, победа.