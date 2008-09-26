Чемпионат Испании. Результаты матчей 4-го тура

Барселона – Бетис – 3:2 (2:0) Голы: 1:0 - Это'О (17), 2:0 – Это'О (23), 2:1 - Монсон (59), 2:2 – Хосе Мари (67), 3:2 – Гудьонсен (79). БАРСЕЛОНА: Вальдес, Д.Алвес, Маркес, Касерес, Абидаль, Хави, Кейта (Гудьонсен, 71), Яя Туре (Бускетс, 71), Месси, Это'О (Кркич, 77), Иньеста. Вильярреал – Расинг – 2:0 (2:0) Голы 1:0 - Капдевила (28), 2:0 – Х.Льоренте (32). Осасуна – Депортиво – 0:0 (0:0) Хетафе – Атлетико – 1:2 (0:1) Голы: 0:1 – Синама-Понголь (29), 1:1 – Альбин (75), 1:2 – Синама-Понголь (82). АТЛЕТИКО: Франко, Сейтаридис, Уйфалуши, Пабло, Перния, П.Ассунсао, Манише (Рауль Гарсия, 16), Луис Гарсия (Макси Родригес, 62), Симау (Де лас Куэвас, 68), Синама-Понголь, Агуэро. Севилья – Эспаньол – 2:0 (0:0) Голы: 1:0 – Мареска (56), 2:0 – Чевантон (85). СЕВИЛЬЯ: Палоп, Москера (Креспо, 59), Скиллачи, Эскюде, Наварро, Навас, Мареска (Ромарик, 72), Душер, Капель, Кануте (Чевантон, 82), Луис Фабиано. Реал – Спортинг Хихон – 7:1 (3:0) Голы: 1:0 – ван дер Варт (18), 2:0 – ван дер Варт (33), 3:0 – Игуаин (37), 4:0 – ван дер Варт (47), 5:0 – Роббен (51), 5:1 – Матео (54), 6:1 – Рауль (59), 7:1 – Рауль (64). РЕАЛ: Касильяс, Торрес, Пепе, Каннаваро, Марсело, Диарра (Хави Гарсия, 55), Де ла Ред, ван дер Варт, Роббен (Дренте, 68), Игуаин (Савиола, 62), Рауль. Малага – Валенсия – 0:2 (0:0) Голы: 0:1 – Вилья (71), 0:2 – Вилья (90). ВАЛЕНСИЯ: Ренан, Мигел, Альбиоль, Алексис, дель Орно (Моретти, 68), Пабло (Хоакин, 46), Альбельда, Фернандеш (Эду, 46), Мата, Ангуло, Вилья. Вальядолид – Альмерия – 2:0 (0:0) Голы: 1:0 – Рубио (66), 2:0 – Медуньянин (90). Рекреативо – Атлетик – 1:1 (0:0) Голы: 1:0 – Хави Герреро (71), 1:1 – Давид Лопес (76). Мальорка – Нумансия – 2:0 (1:0) Голы: 1:0 – Хурадо (12), 2:0 – Вебо.