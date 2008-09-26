Женская НБА. Результаты полуфинальных игр

Индиана – Детройт – 61:80 (7:30, 12:19, 24:11, 18:20) ИНДИАНА: Саттон-Браун (20), Кэтчингс (15 + 8 подборов + 8 передач), Дуглас (10). ДЕТРОЙТ: Нолан (21 + 6 подборов), Смит (15), Брэкстон (12 + 6 подборов), МакУильямс-Франклин (10 + 4 передачи). Счет в серии – 1:2. Западная концеренция 1/2 финала Лос-Анджелес – Сиэтл – 71:64 (19:16, 23:19, 17:10, 12:19) ЛОС-АНДЖЕЛЕС: Паркер (20 + 4 передачи), Лесли (15 + 7 подборов), Фердинанд-Хэррис (12). СИЭТЛ: Райт (20 + 6 подборов), Литл (17), Берд (16 + 5 передач). Счет в серии – 2:1.

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