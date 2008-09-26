Луческу ответил недоброжелателям

В четверг, 25 сентября, Мирча Луческу прокомментировал слухи о своей скорой отставке, попутно обвинив киевских журналистов. Отвечая на вопрос, правдивы ли слухи об отставке, Мирча Луческу сказал: "Уже не первый год желают, чтобы я покинул Украину. Перед игрой с Барселоной меня удивило то, что один из киевских журналистов, который пишет для УЕФА, опубликовал, по большому счету, очень плохую статью о Шахтере. Наверное, ему лучше бы писать о Динамо, он все-таки из Киева. В Донецке же есть журналисты, которые лучше знают, что происходит в команде", сообщает «Корреспондент». "Подобные статьи читаются и судьями УЕФА, и другими специалистами. Это, по меньшей мере, не очень полезная публикация перед играми Лиги Чемпионов. Конечно, при сегодняшних результатах нам не стоит выдвигать претензии. Хотя с Арсеналом - Селезнева дернули за футболку, плюс мяч ударился в руку… Но так, как мы сейчас играем, не совсем прилично говорить о чем-то", - высказался в своей классической манере румын. "Так в жизни бывает. Обычно в сложных ситуациях редко кто подает руку помощи, чаще пытаются добить. Можно проанализировать судейство боковых арбитров с нами - очень много ошибок. Однако это другая проблема. Мы сами попали в такое положение, и я несу полную ответственность за то, что происходит", - считает румынский специалист. Рассказал Мирча Луческу и о путях выхода из кризиса: "Будем делать все возможное для преодоления трудностей. Наверное, многие заинтересованы в том, чтобы Шахтер вновь поднялся наверх турнирной таблицы и стал тем, чем был. Попытаемся это сделать". В нынешнем Чемпионате Украины Шахтер провел 8 матчей, имея в активе 8 забитых голов, 8 очков. Как результат - 11-е место в турнирной таблице. Это самый худший старт Шахтера в национальном первенстве в истории. Неудовлетворительные результаты Шахтера стали причиной слухов о скорой отставке Луческу, однако боссы донецкого клуба в лице гендиректора Сергея Палкина поспешили эту информации опровергнуть, выразив поддержку румыну.