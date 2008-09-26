Хэмилтон: Я рассчитываю только на победу

В преддверии старта Гран-при Сингапура Льюис Хэмилтон рассказал в интервью Autosport, чего ожидает от первой в истории F1 ночной гонки. "Я впервые в Сингапуре, и мне здесь нравится. Фантастический город, очень красивый ночью, уникальная трасса, правда, мы находимся в другом часовом поясе, и справиться с этим непросто. Я только что позавтракал, до девяти вечера мы тренировались - нужно бодрствовать до трех-четырех утра, хотя в это время делать совершенно нечего. Но мы не проводим время на вечеринках: я смотрю фильмы или играю на компьютере", - рассказал Хэмилтон о своих первых впечатлениях о городе-государстве, передает «Корреспондент». Комментируя свое соперничество с Фелипе Массой, которых в турнирной таблице разделяет лишь один пункт, британец заявил: "По сравнению с Монцей ничего не изменилось, и в этот уик-энд нам вновь предстоит как следует потрудиться. Нас ждет неизвестная трасса, но мы приехали в Сингапур с конкурентоспособной машиной и надеемся заработать максимум очков в каждой гонке. Стабильность очень важна, надеюсь, мы сможем побороться за победу". Оценивая свои силы и силы команды. Хэмилтон сказал: "У нас отличная машина, и мы хорошо ее подготовили. Я доверяю моим механикам, и техническая надежность у нас на высоте. Теперь только от меня зависит, чтобы команда получала достоверную информацию, и мы прогрессировали в ходе уик-энда, поднимая скорость машины еще и еще". "Я действительно уверен в McLaren, однако не будем опережать события. Надо помнить, что у нас немало соперников, которые в этот уик-энд тоже будут бороться за победу, поэтому нам придется приложить максимум усилий", - считает лидер сезона. Прокомментировал Льюис Хэмилтон и работу небесной канцелярии: "Прогноз погоды предвещает дожди всю неделю. Но каждый день я просыпаюсь и вижу, что на улице тепло и сухо. Думаю, дожди идут рано утром. Будем надеяться, что так будет и дальше". "Накануне гонки меня никогда не посещает мысль: “В этот уик-энд мне надо финишировать четвертым”. Я рассчитываю только на победу. Очки - это важно, но я не собираюсь изменять самому себе. Надеюсь побороться за поул, а там будет видно", - заявил Льюис Хэмилтон. Поделился британец и мыслями борьбе за титул, которая, по его мнению, только начинается: "Каждый из этапов придется начинать с нуля. Надо отбросить мысли о лидерстве в чемпионате, ведь отрыв равен лишь одному очку. И отношение к Гран При Сингапура у меня такое же, как и к предыдущим 14-ти гонкам. Я намерен вступить в борьбу и постараться завоевать максимум очков". Гран-при Сингапура, первая ночная гонка в истории F1, пройдет 27-28 сентября. По прогнозам метеорологов в эти дни ожидаются тропические грозы, поэтому гонка будет очень тяжелой для пилотов. Льюис Хэмилтон за четыре гонки до финиша сезона возглавляет Личный зачет пилотов Чемпионата Формулы-1, имея в активе 78 очков. На один пункт от него отстает бразильский пилот команды Ferrari Фелипе Масса. Третьеим следует поляк Роберт Кубица из команды BMW.