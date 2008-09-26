«Локомотив» хочет купить Срну

Хорватский полузащитник донецкого Шахтера Дарио Срна уже этой зимой может пополнить ряды московского Локомотива. Локомотив планирует начать переговоры о покупке 26-летнего футболиста с донецким клубом сразу после окончания сезона, когда наступит ясность с кандидатурой нового главного тренера команды, сообщает газета Жизнь, отмечает «Корреспондент». "Дарио в состоянии с блеском закрыть проблемную позицию правого полузащитника, на которой сейчас выступает Рэзван Кочиш, - рассказал неназванный изданием источник. - В последнее время румын резко сдал, а серьезных конкурентов у него не имеется. Трудность в том, что трансфер Срны очень дорог. Он - основной игрок сборной Хорватии. Кроме того, после ухода в Зенит Тимощука именно он стал лидером команды. А его контракт истекает только в 2011 году". Стоимость футболиста стала препятствием для перехода капитана Шахтера в португальскую Бенфику, итальянский Лацио и несколько других известных европейских клубов. По неофициальной информации, Шахтер может запросить за футболиста от 15-20 млн евро. В Донецке подтвердили, что готовы отпустить Дарио Срну лишь за очень большие деньги. "Дарио сейчас - основной игрок Шахтера, и, насколько я понимаю, его здесь все устраивает как в финансовом, так и в игровом плане, - сказал пресс-атташе Шахтера Руслан Мармазов. - Если у Локомотива есть идея приобрести его, то это будет непросто. Хотя если нам будет сделано предложение, от которого не выдержат нервы, то почему бы и нет".