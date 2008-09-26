Владельцы «МанСити» купят еще и «Мальорку»

Abu Dhabi United Group готовятся приобрести испанский клуб Мальорку. Испанские СМИ сообщают, что представители арабской компании вылетели на переговоры с клубом, который сейчас выставлен на продажу, передает «Корреспондент». Мальорка рассматривает три предложения: два из Англии - от Пола Дэвидсона и бывшего президента Ньюкасла Фредди Шеперда. Еще один кандидат - австрийский бизнесмен Дитрих Матешитц, владелец Ред Булл Зальцбург, Ред Булл Нью-Йорк и команд Формулы-1: Ред Булл и Торо Россо. Напомним, что Abu Dhabi United Group for Development and Investment договорилась о покупке футбольного клуба Манчестер Сити у бывшего премьер-министра Таиланда Таксина Шинаватры. Также новые владельцы английской команды рассказали о перспективах развития клуба.