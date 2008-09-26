«Динамо» возглавит Романцев или Малофеев

Олег Романцев и Эдуард Малофеев являются главными претендентами на пост главного тренера петербургского «Динамо». Бывший тренер «Спартака» не подтвердил, но и не опроверг информацию о возможном приходе в клуб. «Сейчас я нахожусь на Алтае, но в скором времени вернусь в Москву, тогда и буду разбираться», — приводит слова Романцева Спорт день за днем. «Ничего сказать не могу, давайте дождемся воскресенья, тогда все станет на свои места», – прокомментировал сообщения Малофеев. Руководство «Динамо» обещало объявить имя нового тренера команды уже в субботу.