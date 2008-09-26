Формула-1. На Гран-при в Сингапуре ищут бомбу

В пятницу из боксов команды «БМВ-Заубер» в Сингапуре, где должен состояться этап Гран-при «Формулы-1» в срочном порядке были эвакуированы 40 механиков и инженеров после того, как в компетентные органы поступил сигнал о заложенной там бомбе, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на швейцарскую газету Blick. Во время обыска полицейские осматривали даже болиды. А чуть ранее двое собак в сопровождении стражей закона на протяжении нескольких часов обнюхивали боксы на предмет наркотических веществ. Но ничего обнаружить не удалось.